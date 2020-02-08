ترند.. ما هي خطورة تركيب المجوهرات على الأسنان؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 01:42 مساءً - كيندال جينير، هيلي بيبر، أريانا غراندي، وهايلي بالدوين، من أوائل النجمات اللاتي اعتمدن موضة الأحجار الكريمة على الأسنان. اليوم تعود هذه الموضة بقوّة، بعد أن كانت ترند في التسعينات. البعض يستعيض بحبات شواروفسكي بدلاً من الأحجار الكريمة. موضة جميلة، ولكن ما هي مخاطرها على الأسنان؟ وماذا يقول الأطباء؟

ما هو رأي أطباء الأسنان بتركيب مجوهرات على الأسنان؟

الجواهر على الاسنان ترند

أطباء الأسنان ليسوا من المعجبين بهذا الإكسسوار، وشدّدوا على أنّ وضع أجسام غريبة على أسنانكِ لا يمكن أن يكون آمناً أو صحياً على الإطلاق، وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على القدرة على المضغ أو تناول الطعام، ويمكن أن تبتلعيه عن طريق الخطأ. كذلك تحدث الأطباء عن آثار جانبية أكثر خطورة يجب مراعاتها، بما في ذلك تسوّس الأسنان والعدوى، والجراثيم بسبب المواد اللاصقة. وقد تعرّض بعض الأشخاص لتغيّر لون الأسنان نتيجة استخدام مادة لاصقة مشكوك فيها. إذن نحن نخاطر بوضع أحجار كريمة على أسناننا، ويمكن أن يؤثر ذلك على الصحة العامة من خلال كونها نقطة جذب لقطع الطعام أو الجراثيم والبكتيريا بشكل عام. أطباء مخضرمون نصحوا بتبييض الأسنان كبديل أقل خطورة، مشيرين إلى أنّه سيكون له نتيجة جمالية أفضل، بشكل عام، وتستمر لفترة أطول، وأكثر أماناً.

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ما هي المشاكل التي تسببها المجوهرات على الأسنان؟

أطباء الأسنان ليسوا مع تركيب الأحجار الكريمة

إذاً، أطباء الأسنان لا يحبذون تركيب الأحجارالكريمة أو المجوهرات على الأسنان. لكن إذا كنتِ مصرّة على تركيبها، فتأكدي دائماً من أن طبيب الأسنان الذي سينفذ هذه التقنية قوي، وذو سمعة حسنة في هذا المجال. كما تلاحظ إحدى التدوينات في عيادات طب الأسنان أنّه من الضروري ضمان استخدام المادة اللاصقة المناسبة. هنا الوضع شبيه بأيّة عملية تجميلية تخضعين إليها. بالإضافة إلى ما سبق، علينا الانتباه إلى أنّ جواهر الأسنان تصعّب عليكِ تنظيف أسنانك؛ لأن الطعام والحطام يمكن أن يعلقا حول المجوهرات، مما يتسبّب في ظهور تسوّس الأسنان عادة دون علمك. وبالمثل، سيتأثر فمك بالكامل، بهذه الإضافة الجديدة. إلى هذا، يحذَر أطباء أسنان أنّه في حال دخول الغراء إلى الأنسجة الليّنة في فمك، فقد يؤدي ذلك إلى حروق وقروح كيميائية، بالإضافة إلى التهاب اللثة أو حتى الإصابة.

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