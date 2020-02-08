ماسكات طبيعية لبشرة مخملية في يوم الحب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 01:42 مساءً - تتحضّر المرأة ليوم الحب منذ بداية شهر الحب خاصة عندما يتعلّق الأمر بالأمور الجمالية االمرتبطة بـ العناية بالبشرة، فهي تطمح للحصول على بشرة مخملية صافية وموحّدة اللّون، لذا نقدّم في ما يلي ما يلبّي مرادها عبر تطبيق الخلطات الطبيعية ، لتتمتع المرأة بقدر عال من الثقة والجمال .



خلطات طبيعية للبشرة



قناع البيض لبشرة مخملية

قناع البيض



المكونات:

بياض بيضة

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة ليمون



الطريقة:

ادمجي المكونات مع بعضها البعض، ثم ضعيها على بشرتكِ النظيفة، لمدة 20 دقيقة، أو حتى تجف.

سوف تشعرين قليلًا بشدّ في بشرتك.

أزيلي الماسك بيدكِ بلطف، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم البارد.

يمكنكِ وضع المتبقّي من الخليط بالثلاجة، فهو صالح للاستخدام لمدة يومين تقريبًا.



فوائد البيض للوجه:

يقوم بتنظيف بشرة الوجه والتخلص من من الغبار والأتربة لعالقة فيها.

يضيّق المَسامات الواسعة في البشرة، ويحدّ من ظهورها.

يمنع ظهور الحبور والبثور.

يُحافظ على رطوبة البشرة كثيراً.

يُعدّ مُغذّياً مُمتازاً للبشرة.

يحدّ من ظهور التجاعيد، ويُكافح الشيخوخة المبكرة.



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قناع الموز لبشرة مخملية:

قناع الموز



المكونات:

نصف حبة موز

ملعقة صغيرة عسل

ملعقة صغيرة زيت زيتون



الطريقة:

اهرسي نصف حبة الموز جيدًا، بحيث لايصبح بها أيّ تكتلات، وقومي بوضع العسل وزيت الزيتون.

ضعي الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، ثم غسله بالماء البارد قليلًا لغلق المسام.



فوائد الموز للوجه:

تغذية البشرة وتنعيمها.

علاج الانتفاخ حولَ العينين.

تقشير البشرة وترطيبها.

تبييض البشرة.

نضارةِ البشرة.

الوقاية من ظُهورِ التَّجاعيد وشدّ بشرة.

علاجُ الحبوبِ والبثورِ.

توحيد لون البشرة.





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قناع الطماطم لبشرة مخملية:

قناع الطماطم



المكونات:

حبة طماطم صغيرة.

حبّة أفوكادو صغيرة.



الطريقة:

تقشّر الطماطم والأفوكادو، ثمّ تهرس جيّداً بالشوكة أو في الخلّاط الكهربائيّ. بعد الحصول على قوام متماسك، يوزّع الخليط على البشرة ويترك لـ 35 دقيقة قبل الشطف بالماء الفاتر يليه الماء البارد.

لنتائج أفضل وأسرع، ينصح باعتماد هذا القناع مرّتين أسبوعيّاً.



فوائد الطّماطم للوجه:

تقليل إفراز زيوت البشرة.

تقليل ظهور حبّ الشّباب.

ترطيب البشرة وزيادة نعومتها.

تنظيف البشرة.

التّخلّص من الرّؤوس السّوداء.

تقشير البشرة.

تفتيح لون البشرة.

زيادة نضارة وإشراق البشرة

التّخلّص من علامات وآثار الشّيخوخة.

تقليص حجم المسامات الواسعة في البشرة.

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