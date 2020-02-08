ساق البامبو.. للعناية بالبشرة والشعر والأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2020 01:42 مساءً - قد تكون نبتة البامبو والتي يُقال فيها جالبة الحظ أكثر العلاجات الطبيعية فائدة لـ العناية بالبشرة والشعر والأظافر ، إذ يحتوي ساق البامبو أو عصا موسى - كما اتُفق على تسميته – على مادة السليكا وهي عاملٌ أساسيٌّ في تقوية البشرة وتنقيتها وأيضا في تقوية الشعر والأظافر.

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ويدخل مستخلص البامبو في تركيبة منتجات العناية بالبشرة وتلك الخاصة بـ العناية بالشعر إذ تقوم نبتة الحظّ هذه كإحدى الوصفات الطبيعية بمهمّات جماليّة متعددة، خاصة عندما يتعلّق الأمر بمحاربة التجاعيد والقضاء على تساقط الشعر.

إليكِ فيما يلي فوائد نبتة البامبو على الشعر والبشرة كل ما عليكِ فعله هو وضع القليل من ورقها وحتى من ساقها في الخلاط والاستفادة من المستخلص اللّزج الذي تحصلين عليه.



فوائد البامبو للشعر

البامبو للعناية بالشعر



يحارب الشيب: تقوّي مادة السيليكا انتاج الكولاجين في الجسم والتي تُقلّل من ظهور الشيب في الرأس؛ بحيث يدعم البنية التحتية لبصيلة الشعر، وذلك يساعد على التخفيف من ظهور الشعر الأبيض.

ينظّف الشعر: يعمل البامبو على تنظيف فروة الرأس من العمق وإزالة الجلد الميّت، لشعر صحي وقوي.

يرطب الشعر: يساعد البامبو في المحافظة على رطوبة الشعر، فيزوّده بالمياه التي يحتاجها ممّا يمنع جفاف فروة الرأس.

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نموّ الشعر: يحتوي البامبو على مادة السيليكا التي تعزّز الدورة الدموية في فروة الرأس، ممّا يؤدّي إلى تعزيز نموّ الشعر، وجعله كثيفاً وصحياً.

يمنع التهابات فروة الرأس: يحتوي البامبو على خصائص مضادة للتهيّج والأكسدة، ممّا يساعد في تغذية الشعر من العمق ومنعه من التعرّض لأيّة التهابات.

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فوائد البامبو للبشرة

البامبو للعناية بالبشرة



يرطّب البشرة: يحتوي مستخلص البامبو على خصائص مرطّبة تعمل على تزويد البشرة بالمياه التي تحتاجها. هذا الأمر، يمنع جفاف الجلد ويجعله أكثر نضارة.

يعالج الحبوب: يساعد مستخلص البامبو على مكافحة البثور وحب الشباب، بفضل احتوائه على مواد مضادة للإلتهابات. كما يخفّف من تهيّج البشرة واحمراره.

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ينظّف البشرة: يعمل مستخلص البامبو على تنظيف البشرة من العمق ويخلّصها من كل الرواسب الأوساخ والبكتيريا، بفضل احتوائه على مواد مضادة للجراثيم.

يحارب التجاعيد: يحتوي مستخلص البامبو على مادة السيليكا التي تعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة ممّا يساهم التخفيف من حدّة التجاعيد.

تقشير الوجه: يعمل البامبو كمقشّر ناعم فيزيل الجلد الميّت ليعيد للبشرة النضارة والحيوية.

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