بعد ولادة "كيان" في إنجلترا.. هل تحصل ابنة محمد صلاح على الجنسية البريطانية؟

وضعت "ماجي" زوجة نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صباح اليوم، مولودتها الثانية "كيان"، وذلك في إحدى مستشفيات المملكة المتحدة في مدينة ليفربول، ورافقها خلال الولادة شقيقتها ووالدتها.

وبذلك تصبح إنجلترا هي وجهة محمد صلاح وزوجته للمرة الثانية، لولادة بناتهن، بعد "مكة"، ولكن هل تحصل "كيان" على الجنسية البريطانية بمجرد ولادتها في إنجلترا؟.

فصّل موقع "بريطانيا بالعربي"، شروط الحصول على الجنسية البريطانية، ومن لهم الحق في التجنس الإنجليزي.

وأوضح الموقع أن بريطانيا تسمح بالجنسية المزدوجة، ما يعني أنها لا تمنع المواطنين من التجنس بجانب جنسيتهم من الدولة الأم.

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وعن التجنس بالولادة، قال الموقع إنه منذ يناير 1983، يحصل الطفل المولود في المملكة المتحدة وأحد الوالدين على الأقل من مواطني المملكة المتحدة أو المقيمين بشكل دائم في المملكة المتحدة على الجنسية البريطانية.

واللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي حصل بالفعل على إقامة دائمة في المملكة المتحدة طوال العمر، ما يؤكد حصول "كيان" على الجنسية البريطانية بالولادة.

آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

وفي 25 ديسمبر الماضي، شاركت ماجي زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة.