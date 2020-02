ساندوتش برجر مجانا.. مطعم شهير يوفر عرضا غريبا بمناسبة "الفالنتاين"

بمناسبة احتفال العالم بعيد الحب "الفالنتاين"، خلال شهر فبراير الجاري، أعلنت سلسلة مطاعم عالمية، عن عرض خاص لكنه غريب في نفس الوقت.

المطعم الشهير، قال إنه مستعد لمنح شطيرة برجر مجانا لكل من يوافق على تبادل صورة حبيبته السابقة، أو أي شيء من متعلقاتها، مثل رسائل أو دببة محشوة أو قطعة ملابس وفقًا شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

ويتوافر العرض فقط في بعض المدن الأمريكية، وهي نيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وبوسطن.

ويأتي العرض بالشراكة مع الفيلم الأمريكي الجديد، "Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn"، والذي يتناول حياة "هارلي كوين"، حبيبة "الجوكر" السابقة، بداخل مدينة "جوثام".