مصدر يكشف كواليس "فرحة" صلاح بمولودته الثانية: "مكة" تعاند والدها

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، أن مولود صلاح الثاني "بنت"، مشيرا إلى أن عملية الولادة كانت بأحد المستشفيات في إنجلترا.

ورافق " ماجي" صلاح ووالدتها وشقيقتها الصغرى "ميرام".

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وأشار المصدر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إلى أن والدة زوجة صلاح وشقيقتها سافرا إلى إنجلترا منذ شهر تقريبا، للاستعداد للولادة، ومرافقة "ماجي" في آخر فترات الحمل، لافتا إلى أن المولودة بحالة صحية جيدة.

وأضاف، أن اللاعب بعث برسالة إلى والدته ووالده لإبلاغهما بالولادة.

وكشف عن حدوث خلاف بين "مكة" ووالدها صلاح على اسم المولود، منوها بأن "مكة" أصرت على تسمية المولودة بـ"روز"، قائلة: "لو مسمتوهاش روز أنا هناديها بروز"، بينما سجلها اللاعب باسم "كيان".