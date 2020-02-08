الامارات | نجل «العميد» علي جابر يحارب الطائفية بصورة والديه

شكرا لقرائتكم خبر عن نجل «العميد» علي جابر يحارب الطائفية بصورة والديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 فبراير 2020

دعا معين جابر، نجل عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، الإعلامي علي جابر، إلى نبذ الطائفية في لبنان عبر صورة نشرها على حسابه على «إنستغرام» لوالديه بعنوان «ثورة حب».

وعلق معين على صورة والديه: «بعز الشرقية وغربية، من طرابلس طلّت إمّي، لِحِقها من النبطية بيّي تَياخد ضمّة. وقفوا ضحك على الناس يا حكام الطوايف. خلصت إيام المتراس والحرب والقذايف».

أبوظبي - الإمارات اليوم