أصل الوجود.. ما معنى اسم مولودة محمد صلاح؟

تعيش قرية نجريج في محافظة الغربية، أجواء الفرحة بعدما وضعت ماجي زوجة اللاعب العالمي محمد صلاح، مولودتها الثانية.

وأكد حساب زوج شقيقة، ماجي زوجة محمد صلاح، محمد إسكندر، أن شقيقته وصلاح رزقا بالابنة الثانية، فيما أكد عمدة القرية ماهر أنور شتية، كذلك ولادة الفتاة الثانية، التي اختار لها اللاعب العالمي محمد صلاح اسم "كيان".

وبحسب المعجم أن اسم "كيان" معناه صميم الوجود فالكيان هو أصل الأشياء والوجود في الحياة، فهو شيء معتبر ككائن ذو فردية: "الوطن والدولة والمجتمع هي كيانات"، وهو من الأسماء الغريبة غير المألوفة.

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آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

وفي 25 ديسمبر الماضي، شاركت ماجي زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة.