صور.. "كوما وايدي" مبادرة لفتيات نوبيات يصورن التراث النوبي بسينما الموبايل

أطلقت مجموعة من الفتيات النوبيات، خلال الفترة الماضية، مبادرة "كوما وايدي"، وهي كلمات باللغة النوبية تعني "حدوتة زمان"، وذلك لتوثيق التراث النوبي، في القرى النوبية، من خلال سينما الموبايل.

وشاركت الفتيات، بأحد الأفلام القصيرة بسينما الموبايل "حراس الجنوب"، وحصل على المركز الأول، في إحدى المسابقات، التي أجرتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قالت حفصة أمبركاب مؤسسة المبادرة، "إحنا باختصار مجموعة فتيات نوبيات، بنحب بلدنا وكمان تراثنا النوبي الأصيل، وعندنا خبرة في التصوير بالموبايل، فقررنا نفيد العالم، ونفيد النوبة كمان، بتوثيق التراث النوبي، في كل كبيرة وصغيرة".

وأوضحت: "بدأنا النزول للقرى النوبية، بطول المحافظة في الشرق والغرب، ومن الشمال للجنوب، وعملنا على تصوير لقاءات مع كبار السن من الرجال والسيدات، لتوثيق كل ما يخص النوبة، من عادات وتقاليد وفن وابتكار".

وأضافت أمبركاب، "بعد التصوير في القرى النوبية، نبدأ في المونتاج الخاص بالأفلام القصيرة، اللي بنعتبرها أفلام وثائقية قصيرة تحكي عن النوبة"، كما أنه من نتائج المبادرة، إنشاء أول قاموس نوبي مترجم إلى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأسبانية، ونستفاد بالشابات النوبيات، من خريجي كلية اللغات والمهتمات بالنوبة، وفي المرحلة المقبلة، سننفذ مكتبة مرئية عن النوبة، تحمل بين طياتها كل ما يخص المجتمع النوبي.

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"اتعرضت عليا الفكرة وعجبتني وكان لازم نبدأ ونشتغل في المبادرة لأنها تحمي تراثنا النوبي".. هذا بحسب فاطمة عدار مسؤولة المونتاج في المبادرة، "لأني شخصيا كفتاة نوبية هستفيد واتعلم منها، علشان عندي فكرة عن المونتاج، عرضت أني أشارك في المبادرة، بعمل مونتاج كل الأفلام خدمة للنوبة واللغة النوبية".

وأضافت: "الحمد لله بدأنا بمونتاج أول فيلم من داخل المبادرة هو فيلم (حراس النيل)، وشاركنا في مسابقة بلدنا جميلة المقامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحصل الفيلم على أحسن إخراج ضمن 42 فيلم على مستوى الجمهورية".

وأوضحت أن "كوما وايدي"، ضمن 50 مبادرة شبابية على مستوى الجمهورية، في برنامج تنمية أبناء الصعيد، التابع لوزارة الشباب والرياضة، وسيكون هناك الجديد والمفيد حول التراث النوبي في الأعمال القادمة.