مستغلا حالة أنجلينا جولي.. طبيب يرتكب 90 اعتداء جنسيا على مريضاته ببريطانيا

في واقعة اهتزت لها الأبدان، أدين طبيب بريطاني بارتكاب 90 حالة اعتداء جنسي على عدد من النساء اللواتي ترددن على عيادته من أجل إجراء فحوص طبية.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن محكمة بريطانية قضت بسجن الطبيب مانيش شاه، 15 عاما بعد ارتكابه لعدد من حالات الاعتداء الجنسي وصل عددها لـ90 حالة مستغلا وضعه المهني.

ووصفت القاضية آن مولينوكس الطبيب، بأنه أتقن فن الخداع مستغلا وضعه المهني، ليقوم باختلاق قصص سببت الخوف لدى هؤلاء النساء.

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بحسب "بي بي سي"، فإن الطبيب استغل الوضع الصحي للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي لإخافة مريضاته بشأن وضعهن الصحي، حيث استطاع إقناع مريضاته بإجراء فحوص غير ضرورية بين مايو 2009، ويونيو 2013.

ووصل عدد ضحاياه أثناء عمله في لندن الى 23 امرأة بالإضافة لفتاة في الخامسة عشر، كما وأدين بارتكاب 18 اعتداء جنسي آخر في عام 2018، كما وأدين بارتكاب 25 اعتداء جنسي في مركز "ماوني" الطبي.

هذا وكانت إحدى ضحاياه قد أدلت بشهادة في المحكمة تحدثت فيها على أن الطبيب روى لها قصة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي وكيف أنها أجرت عملية وقائية واستأصلت ثدييها، خوفا من السرطان، ثم سأل المريضة ما إذا كانت ترغب في أن يفحص ثدييها.

من جهته الطبيب قال بأن ما فعله جاء ضمن إجراءات "الطب الوقائي".