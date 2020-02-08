ننتظر اللاعب لإقامة العقيقة.. أهالي نجريج يهنئون أسرة صلاح بالمولودة الجديدة

أكّد ماهر شتيه عمدة قرية "نجريج" بمحافظة الغربية، مسقط رأس النجم محمد صلاح، أنَّ اللاعب بنادي ليفربول الإنجليزي رُزق اليوم بمولدته الثانية، حيث وضعت زوجته المولود بإحدى مستشفيات لندن، صباح اليوم.

وعبّر "شتيه"، لـ"الوطن"، عن سعادة أهالي القرية بالمولودة الجديدة، مشيرًا إلى حرص الأهالي على تهنئة أسرة صلاح المتواجدين حاليَا بالبلدة.

وتابع عمدة قرية "نجريج" أنَّ حماة صلاح وشقيقتها متواجدتين مع زوجة اللاعب حاليًا بإنجلترا بعدما سافروا إليها قبل أيام، نافيًا إقامة عقيقة للمولودة حاليًا، مؤكّدًا أنَّه سيجرى إعدادها بعد عودة صلاح إلى نجريج للاحتفال مع أسرته والجميع بطفلته الثانية، موضحًا "وجوده مهم".