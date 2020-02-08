"نجريج" بتفرح.. محمد صلاح يرزق بمولودته الثانية

أكد حساب زوج شقيقة، ماجي زوجة محمد صلاح، محمد إسكندر، أن شقيقته وصلاح رزقا بالابنة الثانية، فيما أكد عمدة القرية ماهر أنور شتية، كذلك ولادة الفتاة الثانية.

وكان مصدر مقرب من الأسرة قال في تصريحات سابقة لـ"هن"، إن مكة اختارت اسم شقيقتها لتكون "روز".

وكتب إسكندر على حسابه بـ"فيسبوك"، "مبرووك يا عالمي ربنا يباركلك فيها وتتربى في عزك انت وماجي إن شاء الله، وتبقى وشها حلو عليك السنه دي".

وذكرت مصادر، أيضا أن حماة صلاح وشقيقة زوجته، سافرتا إلى ليفربول الإنجليزية، لحضور الولادة، والاعتناء بـ"ماجي"، في ظل فرحة عارمة بين أفراد عائلة الفرعون المصري بالطفل المنتظر.

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آخر ظهور لـ زوجة محمد صلاح

وفي 25 ديسمبر الماضي، شاركت ماجي زوجها صورة عائلية، تجمعهما بصحبة "مكة"، أثناء احتفاله بأعياد الكريسماس، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ماجي تغيب عن مباريات مصر

ولم تظهر ماجي، في أي من مباريات منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية، سواء في مباراة الافتتاح أمام المنتخب الزيمبابوي، أو ثاني مباراة بين مصر والكونغو، وكان زفاف ابنة خالة محمد صلاح، وتحضيراته، السبب بحسب مصدر مقرب، ولكن فيما يبدو أن شهور الحمل الأولى تحتاج إلى راحة تامة.