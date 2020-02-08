أغراها بمشروبات مخفضة.. شاب يخدع فندق بخطبته من فتاة لكسب الخصومات

علم الشاب البريطاني "آدم"، أن الفندق الذي يقيم فيه يقدم خصومات للمرتبطين والمقبلين على الزواج، فقرر أن يكون واحدا منهم، رغم أنه غير مرتبط.

اتفق آدم، البالغ من العمر 26 عاما، مع فتاة في نفس الفندق، على حيلة تقنع الجميع أنهما مرتبطان وعلى وشك الخطوبة، وقدم إليها خاتم الزواج أمام الجميع.

ويبدو أن تلك الحيلة أقنعت قاطني الفندق، وإدارته، فهو يقدم مشروبات مخفضة، وكي يقنع "آدم" الفتاة على تلك الحيلة، أغراها بالمشروبات المخفضة.

وبالفعل قدم الفندق للشابين، مشروبات مجانية بالإضافة إلى إقامة 3 ليالي في الفندق مجانا للعروسين الجديدين.

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وانتقل الزوج "الجديد" إلى حانة أخرى، حيث واصلوا "الاحتفالات" مع المزيد من المشروبات الموهوبة من غرباء سخيين، حيث استمتع الثنائي بالحياة كزوجين مخطوبين لأنه بعد ستة أشهر، في حفلة عيد الميلاد الخاصة به، قرر آدم طرح السؤال بشكل حقيقي.

تمت مشاركة اللحظة الخاصة مع الأصدقاء والعائلة مع الزوجين، الذين تجمعوا للغناء، وبعد الاحتفال نزل آدم على ركبة واحدة، فضحكت كورين شريكته بشدة، ووافقت على الفور.