أكبر صيحات الأحذية التي ستتصدر مشهد الموضة في ربيع وصيف 2020!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع قرب حلول فصل الربيع، ستشهد ساحة الموضة ظهور جميع الاتجاهات الرئيسية التي شوهدت على المدرجات في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، بما في ذلك اتجاهات الأحذية الرئيسية، وليس هناك شك في أن هناك صيحات أخرى قد تظهر بشكل مفاجئ، لكن من خلال عروض المدرجات يمكنك معرفة إلى أين ستقودنا الموضة في الأشهر المقبلة.

اكتشفي معنا أهم الاتجاهات التي يجب أن تضعيها نصب عينيك والتي نتوقع أن تحتل مشهد الموضة في المواسم المقبلة.

أحذية مزينة بالسلاسل

شهدت ساحة الموضة هذا العام انتشار صيحة الخلخال وقلائد السلسلة، لذلك نتوقع أن تحصد الأحذية المزينة بالسلاسل هي الأخرى اهتمام عشاق الموضة في كل مكان.

اللوفر بالكعب المكتنز

قبل عدة مواسم، اجتاح الحذاء كل مكان ولكنه غاب عن الأنظار لفترة من الزمن، ويبدو أن السنة الحالية ستشهد عودة قوية للحذاء الكلاسيكي لكن هذه المرة بإضافة كعب سميك وخامات متنوعة، ولا شك أنه سيكون أكبر اتجاهات الأحذية لعام 2020.

ماري جين

كعب ماري جين من الكعوب الكلاسيكية التي تمتلك تاريخا طويلا، وحصد الحذاء شعبية واسعة في بداية الألفية الثانية بفضل الشخصية التلفزيونية الشهيرة كاري برادشو، وتتضمن إصدارات 2019 ألوانا جريئة مثل الفوشيا والأخضر النعناعي، كما تأتي في صور ظلية منحوتة كما رأينا على مدرج ميزون مارغييلا.

الكعب المينيماليست

Advertisements

سيشهد هذا الموسم ظهورا قويا لطابع المينيماليست حتى عندما يتعلق الأمر بالكعوب كالميول وأحذية ماري جين مع تفاصيل مثل حلقات إصبع القدم والأربطة غير المتناظرة، أما لوحة الألوان فتقتصر فقط على الظلين الكلاسيكيين الأسود والأبيض.

ظلال النيون

على الرغم من وجود العديد من اتجاهات الألوان الجديدة، إلا أننا نواصل رؤية ظلال النيون على المدرجات خصوصا الأصفر والبرتقالي، وبرز هذان اللونان أيضا في أنماط الأحذية الرياضية والتشطيبات الفاخرة مثل الساتان والجلود المعقدة، هناك أنماط ملائمة لمختلف الأذواق والتي ستجبرك على ارتداء هذه الظلال الجريئة.

الإسبادريل

سيشهد فصل الربيع عودة صيحة حذاء الإسبادريل بشكل قوي، وهذه المرة، تم تصميمها بتفاصيل جديدة كليا بدءا من نعول البلاتفورم السميكة والأشرطة المزينة بالمجوهرات، وإذا كنت تبحثين عن طريقة عصرية لارتدائها، يمكنك تثبيتها على البنطلون بربطها حول الكاحل.

البوت العالي فوق الركبة

مع ازدياد شعبية البوت العالي حتى الركبة خلال الأشهر الأولى من هذا العام، من المتوقع أن تحظى الإصدارات العالية فوق الركبة بشعبية واسعة خلال الربيع المقبل، خصوصا النمط الذي يشبه الجورب والذي يمكنك تنسيقه بسهولة مع فستان قصير او شورت برمودا أو تنورة ربيعية.

صنادل البلاتفورم

منذ أن ظهرت أزياء السبعينات كأكبر الاتجاهات لهذا الموسم بشكل عام، فليس من المستغرب أن يتم رصد صنادل البلاتفورم في جميع المدرجات، بدءا من الفلاتفورم المرصع بالجواهر إلى الصنادل المفتوحة حتى إصدارات البروغ.