بالصور: افتتاح فندق مستوحى من فيلم "ستار وورز"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

افتتح أخيراً فندق فريد من نوعه مستوحى بكل تفاصيله من فيلم حرب النجوم، في دافينبورت بفلوريدا الأمريكية.

ويضم فندق "تويلف بارسيز" غرفاً تحتوي بتصميمات تنقل النزلاء إلى أجواء فيلم حرب النجوم، كما يضم 5 حمامات تتميز جميعها بطابع حرب النجوم، فضلاً عن مطبخ كامل التجهيزات، ومسبح خاص، وقاعة للألعاب، حسب ما جاء في موقع "24 الإماراتي".

وأنشأت شركة لوما هومز السياحية، والتي تعمل أيضاً في مجال تطوير المنازل والمباني، هذا الفندق.

Advertisements

وقال جيف براون، الشريك الإداري في لوما هومز: "تعاونا مع شركة متخصصة في تصميم الملاهي لتصميم الجدران، وأسرة مميزة، وإضافة عناصر ثلاثية الأبعاد، وإنشاء مؤثرات خاصة مثل آلات الضباب، لإضفاء أجواء رائعة على كل غرفة"

وأضاف"اختير ديكور مختلف لكل جزء من أجزاء الفندق، حتى الحمامات، يتميز كل منها بطابع مختلف"

ويحتوي الفندق على حديقة مائية ونادٍ رياضي، ومطعم ومقهى، ومسرح وسينما وملاعب غولف.

ويبعد الفندق 15 دقيقة عن مدينة ديزني للألعاب في فلوريدا، وفق "ديلي ميل" البريطانية.