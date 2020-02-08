الزوج أصيب بالمرض.. حكاية عروسين فرقهما كورونا في شهر العسل

أكمل الزوجان، مراسم زفافهما في مدينة وولفر هامبتون ببريطانيا، ثم قررا السفر لقضاء شهر العسل، بعيدًا عن بلادهما، والاستمتاع بأيامهما على متن سفينة "أميرة الألماس" السياحية.

استقلا السفينة التي خرجت من اليابان، في رحلة طويلة، إلا أن أيامهما الجميلة لم تكتمل، ففي الوقت الذي انطلقت رحلتهما كان فيروس كورونا القاتل ينتشر، لينتظرهما أحد المصابين بالمرض، ويصعد للسفينة السياحية وينشر الفيروس فيها، ويكون سببًا في العزل بينهما في شهر العسل.

وأصيب العشرات من أصل حوالي 3700 شخص من 50 جنسية مختلفة على متن سفينة "أميرة الألماس" البريطانية بفيروس كورونا، لتضع السلطات اليابانية السفينة السياحية التي ترسو في ميناء يوكوهاما في حجر صحي وتمنع ركابها من مغادرة مقصوراتها، فيما تواصل فحصهم.

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وكان من بين المصابين بالفيروس على متن السفينة، الزوج البريطاني آلان ستيل، الذي يقضي شهر العسل مع عروسه، ضمن 78 بريطاني، تضمهم السفينة المعزولة، ويصبح ثاني مواطن بريطاني يعرف بأنه مصاب بالفيروس، بعد أن أصيب رجل أعمال، كان سافر مؤخرا من سنغافورة، لتفسد تمامًا فرحة الرجل الذي تروج حديثًا، وبات من المقرر عزله عن عروسه، ونقله إلى المستشفى في البر الرئيسي.

ويندي ستيل: الأطباء اليابانيون ممتازون وزوجي في أيدٍ أمينة

وقالت ويندي مارشال ستيل، التي تزوجت من آلان ستيل الشهر الماضي، إنها لا تعرف متى ستزور زوجها بعد أن أثبتت إصابته بالفيروس على متن السفينة، وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها لن تكون قادرة على الاعتناء به رغم كونها ممرضة، مضيفةً أنها تعد الأيام حتى تتمكن من الضحك مع زوجها بسبب أمور تافهة مرة أخرى.

وتابعت في تدوينةٍ أخرى قائلةً: "كانت الليلة الأولى صعبة دون آلان، ولكننا على اتصال دائم.، فالأطباء اليابانيون ممتازون وهو في أيدٍ أمينة"، موجهةً الشكر لكل من راسلوها للاطمئنان عليها وزوجها.