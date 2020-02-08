قبل المدرسة.. كيف تحمي أطفالك من العدوى بفيروس كورونا؟

ساعات ويستقبل الطلاب والطالبات الصف الدراسي الثاني، وسط خوف وذعر أولياء الأمور، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذي بات يهدد العديد حول العالم، والتي تفشت في البداية داخل مدينة "ووهان" الصينية.

شراء الكمامات الطبية، وتجهيز الأكلات الصحية، والمشروبات الغنية بالفيتامينات، استعدادات عِدة تتبعها الأمهات قبل قدوم اليوم الأول، في محاولات منهن للوقاية من انتقال عدوى الفيروسات لأطفالهن، خاصة أن الفيروس سريع الانتشار، لأنه يصيب نسيج الرئة مباشرة.

نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالفيروسات

هناك بعض النصائح الوقائية من الإصابة بالمرض، على الأطفال اتباعها، وفقًا لموقع "daily medical"، التي جاءت على النحو التالي:

شراء الكمامات الطبية الواقية، وارتداءها طوال التواجد خارج المنزل، وبالمدرسة.

غسل اليدين قبل وبعد الطعام، عند الدخول للمنزل، وبعد الخروج من الحمام.

تعليم الطفل الابتعاد عن أكل الفواكه والخضروات، قبل غسلها بالماء جيدًا.

تجنب الاختلاط بالأطفال المرضى، أثناء مرضهم.

استشارة الطبيب عند ظهور بوادر المرض الأولى، وتعتبر الحرارة أولى هذه العلامات.

احرصي على إعطاء الطفل الدواء في وقته المحدد، وبشكل منتظم بحسب وصف الطبيب.

تحذيرات للوقاية من المرض

ومن جانبه قدم الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية قصر العيني جامعة القاهرة، خلال حديث سابق لـ"سكاي نيوز" عربية، عدة تحذيرات للوقاية من المرض، وهي:

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عدم المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة

تجنب مصافحة الأفراد

تجنب لمس الأنف والعينين

تجنب التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة

تجنب التقبيل، لأنه يساعد على التعرض للمرض.

فيتامينات تحارب فيروس كورونا

هُناك بعض الفيتامينات للوقاية من العدوى بالفيروسات، كما ذكرها موقع "health line"، وهي:

افيتامين "أ"

يعمل فيتامين "أ"، على تعزيز مناعة الطفل ونموه، من الأطعمة التي تحتوى على فيتامين "أ"، هى الأسماك والأجبان والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضراوات الطازجة.

فيتامين "سي"

فيتامين "سي"، هو أحد مضادات الأكسدة القوية، يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم.

وكذلك تعزيز نظام المناعة لدى الأطفال، والأطعمة التي تحتوى على فيتامين سي بشكل كبير الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوى والبابايا والجوافة.

فيتامين "د"

يعاني قرابة 50%، من البشر من جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين "د"، على الرغم من أن أحد فوائده، هو زيادة نظام المناعة، إضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين "د" من الشمس، يمكنك أيضا الحصول عليه من البيض والأسماك وكبد اللحم البقري، والفطر الشائع والحبوب.