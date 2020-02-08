شريحة لحم "نسائية" تثير غضب السيدات

قرر مطعم في مدينة ليفربول الإنجليزية، إنشاء طبق خاص بالسيدات فقط، لكن الاسم الذي أطلقه على هذا الطبق، وضع إدارته في موقف حرج.

عرض مطعم "مانهاتن بار آند جريل" في قائمته، شريحة لحم تحت اسم "ليديز فيليه" أو "فيليه السيدات"، وهي شريحة أصغر حجما من شرائح اللحم الأخرى، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وشارك فيكي أندروز، وهو كاتب متخصص عن الطعام، صورة من خيارات شرائح اللحم الموجودة في قائمة المطعم على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث عرض شريحة لحم السيدات، التي يبلغ حجمها حوالى 226 جراما، وسعرها 18.95 جنيها إسترلينيا.

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ويوجد على قائمة المطعم أيضا، شريحة لحم نيويورك ويبلغ حجمها 340 جراما، بالإضافة إلى شريحة لحم بحجم 283 جراما، وأخرى بحجم 453 جراما.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لم ترض النساء عن حقيقة أن مثل هذا المطعم، يعرض عليهن شريحة لحم بأصغر حجم لديه.

وعلق أحد المستخدمين، قائلا: "على النساء مغادرة المطعم إذا رأوا هذا الطبق في القائمة"، مضيفا: "نحن في 2020، ولسنا في 1920"، فيما قال أحد القائمين على المطعم لصحيفة "مترو" البريطانية: "لقد أكسبنا رد الفعل العنيف بعض الدعاية، بالنظر إلى أننا شركة عائلية صغيرة في ليفربول".

وأضاف: "هذه الشريحة من اللحم، كانت في قائمتنا منذ اليوم الأول لنا في عام 2015، وبسبب ارتفاع الطلب عليها من كثير من زبائنا الإناث قمنا بتسميتها فيليه السيدات، إنه طبق شهير للغاية، وهي إحدى أفضل شرائح اللحم مبيعا لدينا"، موضحا: "لا.. لن أغير الاسم"، لماذا أغير اسما ناجحا بالفعل؟