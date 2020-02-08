تحدي "الصحراوية" يشهد مغامرات غير مسبوقة وتحديات قوية

ينظم تحدي الصحراوية، بمدينة الداخلة فى جنوب الصحراء المغربية، الذى يعد السباق التضامني النسوي بامتياز، ويشهد منافسة متعددة، تتوخى نشر قيم التضامن، والتآزر والدعم، بمشاركة نساء، قادمات من مختلف بقاع العالم.

وقال المنظمون في بيان، إن الدورة السادسة لهذا التحدي الرياضي النسائي التضامني "الصحراوية 2020 "، التي تحتضنها مدينة الداخلة، في الفترة الممتدة من 8 إلى 15 فبراير الجاري، تهدف إلى دعم أعمال وشخصيات تنشط في مجال التضامن والنهوض بالمرأة، من أجل تعزيز إشعاع صوتها دوليا وقاريا.

وفي هذا السياق، أبرز البيان: لتسليط الضوء على هذه الدورة أن هذه الاحتفالية، المنظمة تحت رعاية الملك محمد السادس، تندرج في إطار "الاستمرارية في تعزيز قيم التحدي النسائي، وإضفاء المزيد من الإشعاع على هذا الحدث الدولي الكبير، وذلك بفضل المشاركة المتزايدة، للعديد من الفرق من جميع أنحاء العالم".

ويعد هذا السباق المشاركات، بمغامرات غير مسبوقة، بما في ذلك اكتشاف المواقع الأثرية في الداخلة، من خلال رياضات غير اعتيادية "ركوب الدراجات، الجري، ركوب قوارب الكانوي"، كما يتيح لهن اللقاء والتقاسم مع نساء من آفاق وجنسيات مختلفة، بالإضافة إلى اكتشاف ثقافة المنطقة من خلال الالتقاء والتبادل مع سكان المنطقة.

وتتسم هذه الاحتفالية، بطابع مجتمعي تضامني، حيث يمثل كل فريق مشارك جمعية من اختياره، ستستفيد من دعم مالي حسب أداء ونتائج كل فريق.

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وخلال عرضها لبرنامج هذه الاحتفالية، قالت رئيسة جمعية لاجون الداخلة للتنمية الرياضية والتنشيط الثقافي، ليلى أوعشي، إن هذا التحدي الرياضي، يستقبل هذه السنة، 100 مشاركة من جنسيات مختلفة، يمثلن أكثر من 50 جمعية نسوية، وذلك "استجابة لنداء سحر وطبيعة مدينة الداخلة، جوهرة الأقاليم الجنوبية".

وأشارت أوعشي، إلى أن هؤلاء النسوة سيتنافسن بين الكثبان الرملية للداخلة وأمواجها الساحرة، مشددة على أن "الصحراوية"، تسمح لكل امرأة تشارك في العمل الاجتماعي بأن تعيش "تجربة جديدة تجمع بين الرياضة والعاطفة والاستكشاف في موقع استثنائي، وذلك مع الالتزام والدفاع عن قضية اجتماعية".

وتتميز هذه الدورة، بمشاركة قوية لنساء يمثلن عدة دول إفريقية وأوروبية بالإضافة إلى عدة فرق مغربية، يتنافسن في مراحل مختلفة من السباق من أجل الفوز بدعم مالي لصالح الجمعية اللائي يمثلنها، منهن نساء رياضيات محترفات يشاركن لوضع تجربتهن الرياضية في خدمة القضايا الاجتماعية، ومنهن نساء دفعهن شغفهن بالأعمال التضامنية للمشاركة في هذا العرس الرياضي التضامني بامتياز.

والدورة السادسة من تحدي "الصحراوية"، ستشهد مشاركة فرق من الكاميرون، والكونغو، وغانا، ورواندا، ومالي، وجنوب السودان، بالإضافة إلى فرنسا، وسويسرا، وبنما وسانت لوسي.

وترسيخا لروح التضامن الذي يطبع "الصحراوية"، سيجري تخصيص التبرعات للأعمال الاجتماعية من خلال، عملية تمويل جماعي، بمساهمة جميع المشاركات، لصالح مؤسسة اجتماعية بمدينة الداخلة، وللجمعيات التي تمثلها الفرق الثلاثة الأولى للفائزات في التحدي.