الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع أكثر عرضة لأمراض القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
حذر باحثون أمريكيون من أن الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في أول الحمل يصبحن الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة القلبية.
وقالت الدكتورة مارى داونز جاستريتش، الأستاذ في جامعة روتجرز في ولاية "نيوجيرسي" الأمريكية: "تميل النساء اللاتي تم تشخيصهن بتسمم الحمل إلى أن يكن لهن تاريخ من ضغط الدم المرتفع المزمن ومرض السكر وأمراض الكلى وغيرها من الحالات الطبية".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتم فيه تشخيص ما يتراوح ما بين 2 إلى 8 % من الحوامل في جميع أنحاء العالم بتسمم الحمل، وهى مضاعفات تتميز بضغط الدم المرتفع، التي تبدأ بعد 20 أسبوعا من الحمل لدى النساء اللائي كان ضغط دمهن طبيعيا.
ولم يحدد الأطباء سببا واحدا لذلك، ولكن يعتقد أنه يرتبط بالأوعية الدموية المشيمية غير المتشكلة، فتسمم الحمل هو أيضا سبب 15% من الولادات المبكرة في الولايات المتحدة.
وأجرى الباحثون تحليل مرض القلب والأوعية الدموية بين 6,360 سيدة، تراوحت أعمارهن ما بين 18 إلى 54 عاما، واللاتي كن حوامل لأول مرة وتم تشخيص إصابتهن بتسمم الحمل في مستشفيات "نيوجيرسي" بين عامي 1999 إلى 2013 ، وتم مقارنتهن بالسيدات الحوامل ممن لا يعانين من تسمم الحمل.
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