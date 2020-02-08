ممثلة بريطانية تصدم متابعيها: "أنا مثلية الجنس.. واحتفظوا بآرائكم لأنفسكم"

بعد تلقيها انتقادات بسبب مشاركتها في برنامج تلفزيوني جديد معني بالمثليين، أعلنت الممثلة البريطانية جميلة جميل أنها "مثلية الجنس".

وأصدرت الممثلة جميلة، بيانا بشأن ميولها الجنسية، كتبته على موقع "تويتر"، والتي عرفت فيه نفسها كـ "مثلية"، وأنها عانت من قبل بسبب مناقشة هذا الموضوع، لأنه "ليس من السهل داخل مجتمع جنوب آسيا أن يتم قبوله".

وقالت الممثلة، إنه "أمر مخيف أيضا أن تعترف صراحة بميولك الجنسية، خاصة عندما تكون أنثى سمراء في الثلاثينيات من العمر".

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وأشارت "جميلة"، إلى أنها لم تكن ترغب في الإفصاح عن هذا الأمر، مضيفة أنها سوف تعتزل موقع "تويتر" في الوقت الراهن، لأنها لا تريد قراءة التعليقات الرافضة لموقفها، معلقة لمنتقديها: "يمكنكم الاحتفاظ بآرائكم لأنفسكم".

وكانت شبكة تلفزيون "إتش بي أو" الأمريكية، قد كشفت، الثلاثاء الماضي، عن أن الممثلة وعارضة الأزياء، ستكون ضمن لجنة التحكيم، في برنامج "ليجيندري"، الذي يستضيف مسابقة استعراضية لرقصة مرتبطة بمثلي الجنس.

وأثار ذلك الخبر ردود فعل على الإنترنت، من أشخاص قالوا إن نجمة مسلسل "ذا جود بليس"، "لا تمثل مجتمع المثليين السود".

يذكر أن الممثلة وعارضة الازياء ولدت في بريطانيا من أبوين باكستانيين.