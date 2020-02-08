أبرزهن رانيا يوسف.. فنانات يرفضن الزواج من جديد "أحب براحتي ومتجوزش"

"جربت حظي 3 مرات وخلاص، مفيش جواز تاني.. أنا ممكن أحب لكن مش هتجوز.. وأنا بحب براحتي ".. هكذا تحدثت الفنانة رانيا يوسف، عن إمكانية زواجها مرة أخرى، خلال لقاء مع الإعلامية إنجي علي، في برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر البث التلفزيوني لإذاعة "نجوم إف إم"، حيث انطلقت باستفاضة للحديث عن الحُب والمشاعر والزواج مؤكدة أنها شخصية عاطفية جدًا، تحب أغلب الوقت لكنها ترفض الزواج من جديد.

لم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها "رانيا" عن الزواج، فصرحت من قبل في لقاء إعلامي لها عام 2018، بأنها لا ترغب في الزواج، حيث قالت: "لازم يكون في حب، بس مش لازم يكون في زواج، أنا خلاص اتجوزت 3 مرات، واستنفدت مرات الزواج بتاعتي".

ولم تكن رانيا يوسف، أول فنانة ترفض الزواج من جديد، فقد سبقتها عدة فنانات رفعن شعار "مش عايزة اتجوز تاني"، ربما لخلافات زوجية سابقة، أو للنفور من الفكرة ذاتها.

ويرصد "هُن" في التقرير التالي، فنانات يرفضن الزواج من جديد.

شيرين رضا

ربما تجربتها الوحيدة في الزواج من النجم عمرو دياب، والتي كللت بابنتهما الوحيدة "نور" كانت كافية لرفضها الإقدام على التجربة من جديد، بل والاكتفاء بتلك التجربة الوحيدة، التي تعتز بها على حد قولها.

Advertisements

ففي تصريحات سابقة لها، قالت شيرين رضا: "تزوجت مرة ولن أكررها أبدا.. وصلت إلى هذا القرار باقتناع تام، ليست لديّ الرغبة في الزواج مطلقاً"، وعن الفكرة المتداولة عنها بأنها ترفع شعار "البُعد عن الرجال غنيمة"، قالت إنها عارية تماما عن الصحة، فالرجال شركاء في كل شيء، هي فقط لا ترغب في الزواج ثانية.

سميرة سعيد

"لن أتزوج مرة أخرى، هذا الأمر مغلق تماما"، هكذا علقت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، على فكرة الزواج من جديد، خلال لقاء تلفزيوني سابق، حيث أوضحت أنه في حالة واحدة فقط يمكن أن تفكر في الارتباط، إذا تزوج ابنها شادي، وسافر.

زينة

تجربة الفنانة زينة، الشهيرة، والتي لازالت متداولة في ساحات محاكم الأسرة، كانت كافية لابتعاد الفنانة عن الفكرة تمامًا، حيث قالت في تصريحات إعلامية لها: "وعهد الله لن أغيّر كلامي بعدم الزواج، وأراهن على مليون دولار".

وأكملت زينة: "أنا مرتاحة من دون رجل، ثم إن التعب اللي أنا فيه أريح كثيرا بالنسبة لي من تعب الارتباط برجل"، فهي اليوم، تعمل لأجل أولادها، وكل همها في الحياة أن يكونوا في أحسن حال.