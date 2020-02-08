منتج "جونسون أند جونسون" يصيب بالسرطان.. أعراض ومخاطر بودرة الأطفال الصحية

صدمة كبيرة تلقاها العملاء حول العالم، في بودرة الأطفال "جونسون آند جونسون"، بعدما طالبت هيئة محلفين بولاية نيوجرسي الأمريكية، الشركة الشهيرة، بدفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار، بعد أن تسببت في إصابة بعض مستخدمي منتجاتها بالسرطان.

وحسبما ذكرت "رويترز"، قالت الشركة ومحام عن المدعين، إن المبلغ المقدر بنحو 750 مليون دولار، سينخفض إلى حوالي 185 مليون دولار، بسبب قوانين الولاية.

من جهتها نفت "جونسون آند جونسون"، أن يكون مسحوقها يسبب السرطان، وتقول إن العديد من الدراسات والاختبارات التي أجرتها الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من الأسبستوس.

ويرصد "هُن" كل ما لا تعرفه عن بودرة الأطفال بوجه عام، ومخاطرها، وأعراض أمراضها، وكيفية الوقاية منها، حسبما ذكرها الموقع الطبي "webMd".

ما هي بودرة التلك؟

هي مركب معدني طبيعي، يدخل في تكوينه المغنيسيوم والسيليكون والأكسجين، وتستخدم في العناية الشخصية بالأطفال، والسيدات عادًة، فضلًا عن دخولها في بعض مستحضرات التجميل، خاصة إنها تساعد على امتصاص الرطوبة، والتقليل من الاحتكاك، ومن فرص الإصابة بطفح الحفاض لدى الرضع، والتخلص من روائح الجسم الكريهة.

الأعراض الجانبية المحتملة والناتجة عن التعرض المستمر والمطول لبودرة التلك

هناك بعض الأعراض، التي تُشير للإصابة بالأمراض الناتجة عن استخدام بودرة الأطفال، وهي كالتالي:

تهيج في الحلق.

تقيؤ.

انخفاض في ضغط الدم.

ألم في الصدر.

عجز عن التبول.

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الفشل الرئوي.

مخاطر استخدام البودرة باستمرار

بحسب الموقع فإن استخدام البودرة باستمرار، قد يُسبب العديد من الأمراض الرئوية، وقد تصل مخاطرها للسرطان أيضًا وفقًا لـ مركز مكافحة الأمراض واتقائها والتابع لمنظمة الصحة العالمية، الذي أوضح مخاطرها في النقاط التالية:

مخاطر صحية بالنسبة للأطفال

تحسس الرئتين.

انسداد المجاري التنفسية.

الإصابة بذات الرئة الاستنشاقية.

أمراض سرطانية بالرئتين خاصة لدى الرضع، مع الاستنشاق الطويل والمستمر لها.

مخاطر صحية للسيدات

احتمالية الإصابة بسرطان المبيض، بسبب استخدام فوط صحية أو مناديل معطرة للمنطقة الحساسة تحتوي على بودرة التلك، لأنه قد يتسبب في انتقال جزيئات التلك تدريجياً إلى الرحم ثم إلى المبيض، ما ترجح بعض الدراسات إلى أنه قد يزيد من فرص الإصابة بسرطان المبيض.

حماية الطفل من الإصابة بمخاطر البودرة

تجنب وضع بودرة الأطفال على الأعضاء التناسلية مباشرة للطفل.

وضع طبقة خفيفة من بودرة الأطفال حول المنطقة فقط.

يجب تجنب دخول البودرة إلى عينك أو عين الطفل.

يجب وضع بودرة التلك بعيداً عن متناول الأطفال دوما.