أحسن من صلاح وميسي ومارادونا.. كارمن سليمان تسجل هدفا رائعا

عرضت الإعلامية منى الشاذلي، خلال استضافتها الفنان كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، في برنامج "معكم"، الذي تقدمه عبر شاشة "cbc"، مقطع فيديو للزوجين وهما يلعبان كرة القدم مع عدد من الأصدقاء، وقالت: "شفت فيديو وكانت أحسن من مارادونا وميسي ومحمد صلاح ورنالدو".

وأظهر مقطع الفيديو الذي عرضته الإعلامية منى الشاذلي، تسديد كارمن لكرتين على المرمى مباشرة، سجلت منهما هدفًا، بينما ارتطمت الكرة الثانية بالقائم الأيمن.

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وقال مصطفى جاد: "كارمن مش بتفوت تقسيمة، ولما الدنيا بقت برد مبقتش تيجي، وفي الآخر خالص بخليها نشوط كرتين".

وأشارت كارمن، إلى أن زوجها علمها المشي بالكرة، حيث طلب منها ألا تنظر إلى الكرة أثناء امتلاكها، حتى تستطيع المشي بها جيدًا.