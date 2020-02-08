فيديو.. حفل زفاف جماعي معقم ضد كورونا في كوريا الجنوبية "حضره 24 ألف شخص"

في ظل القلق الذي يسود العالم من انتشار فيروس كورونا القاتل، ووصوله إلى العديد من دول العالم، شهدت كوريا الجنوبية، عرس جماعي، يوم الجمعة الماضي، اتخذ منظموه العديد من الإجراءات الاحترازية، لتفادي انتقال فيروس كورونا، من أحد الحاضرين، منها كاميرات مراقبة حرارية وتعقيم المكان، وفقًا لـ"يورونيوز" العربية.

حوالي 6000 من الأزواج، شاركوا في الحفل الذي نظمته كنيسة التوحيد الكورية الجنوبية، وأقيم في مركز تشونجزيم العالمي للسلام، في جابيونج، على بعد حوالي 40 ميلاً شمال شرق العاصمة سيول.

تبادل الأزواج العهود أمام أكثر من 18 ألف ضيف، من جميع أنحاء العالم، ومعظم الأزواج المشاركين قالوا إنهم التقوا خلال أنشطة الكنيسة، أو من خلال ترتيبات قام بها الأهل.

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وشوهد بعض المشاركين، وهم يرتدون كمامات خوفا من فيروس كورونا، الذي أصاب نحو 24 شخصا، حتى اللحظة في كوريا الجنوبية، إلا أن معظم المشاركين لم تساورهم هذه المخاوف.

قالت الجهة المنظمة، إن المكان تم تعقيمه بالكامل وتم استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ولم يلغ أي من الأزواج مشاركته خوفا من الفيروس بحسب المنظمين.

الكنيسة التي تأسست عام 1954، تعقد بانتظام حفلات زفاف جماعية، لأتباعها في جميع أنحاء العالم وتشتهر بذلك.

ترأست الحفل هاك جا هان، أرملة مؤسس الكنيسة القس ميونج مون الذي توفي عام 2012، والذي يصادف هذا العام ذكرى ميلاده المئوية.

هذه الكنيسة، أثارت الكثير من الجدل في الماضي، حيث اتهمت بممارسة غسيل الأدمغة لأتباعها، وتشتيت العائلات.