رضوى الشريبني للفتيات: "لو مجننك ومش عايز يكمل قوليله أنت زي أخويا"

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني، نصائح للفتيات، اللاتي يعانين من تردد الشباب المرتبطات بهم، قائلة: "لو إللي مرتبطة بيه مجننك، ويقولك إحنا مش مع بعض، ردي عليه وقوليله إنت زي أخويا أو إحنا صحاب".

وأضافت "الشربيني"، خلال تقديمها لبرنامجها "هي وبس"، المذاع على فضائية "CBC"، أنه يجب توفير نوع من الشغف، وعلامات الاستفهام حول شخصياتهم: "متقوليلوش كل تفاصيلك، ومتقوليش كل حاجة خارجة فين ومع مين ورايحه فين، أنتي مدياله الجدول"، موضحة أنه يجب على من يعانين من ذلك إغلاق الهاتف: "لو سألك قوليله مكنتش بعمل حاجة، وموبايلي مكنش مقفول ده كل الناس كانت مكلماني".

واستطردت: "خلي مكالمتك معاه 5 دقايق، مش 4 ساعات تتكلموا على التليفون، وبعدين تقولي مبيهتمش بيا، علشان يكون عنده شغف ويسأل عليكي، اهدوا ومتتسرعوش على فكرة العلاقة".