إيران تزيل "مانيكانات" الملابس من محال طهران: تنشر الإباحية

بدأت الشرطة الإيرانية في العاصمة "طهران"، اليوم، في إزالة دمى عرض الملابس أو ما يعرف بـ"المانيكان" من واجهات المحال التجارية.

وأعلن مساعد رئيس قسم الرقابة على الأماكن العامة التابع لشرطة الأمن في طهران، نادر مرادي، عن بداية تنفيذ خطة إزالة دمى عرض الملابس من نوافذ المتاجر، بسبب أنها تعمل على "إشاعة الحداثة الغربية والإباحية" في المجتمع، وفق ما نقلته صحيفة "إيران إنترناشيونال".

وأضاف مرادي، "أن بعض دمى العرض الموجودة في نوافذ عرض متاجر بيع الملابس تؤدي بطريقة ما إلى تعزيز إشاعة الحداثة الغربية ونشر ثقافة المجون والخلاعة، ومن شأنها تقويض ثقافة العفاف والحجاب في المجتمع"، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

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قائد الشرطة الإيرانية: سنتعامل قانونيا مع كل من تخلع حجابها في السيارة

وأعلن مرادي عن بدء مشروع "تأهيل متاجر الملابس" خلال الأسبوع المقبل، وقال إنه "سيتم التعامل مع أولئك الأشخاص الذين يقومون ببيع الملابس على الفضاء الافتراضي وشبكات التواصل الاجتماعي، دون مراعاة القوانين، وفي حال إصرارهم على مواصلة نشر نوافذ عرض متاجرهم بالمخالفة للشؤون الإسلامية".

وفي المقابل، قال قائد الشرطة الإيرانية، حسين أشتري: "سيتم التعامل القانوني مع كل من تخلع حجابها في السيارة، وذلك لأننا نعتقد أن هذا العمل السيئ ينتهك الأعراف السائدة". ولفت إلى أن "هذه المهمة مخولة إلينا من قبل الحرس الثوري".

وكانت محكمة التمييز الإيرانية أيدت أمس الخميس، أحكاماً بالسجن مجموعها 31 عاماً ضد 3 ناشطات أقمن فعاليات تنتقد قانون الحجاب الإجباري، والناشطات هن ياسمين آرياني، ومنيرة عربشاهي، وموججان كيشافارز، واللواتي اعتقلن في شهر مارس من العام الماضي، عقب الاحتفال بيوم المرأة العالمي عندما قمن بتوزيع الورود على المارة في مترو طهران.

وقال أمير رئيسيان، محامي الناشطات عبر موقع التدوينات القصير "تويتر" إن الحكم على موكلاته الثلاث صدر بتهمة "نشر الفساد والفحشاء" على خلفية رفضهن "الحجاب الإجباري" في إيران.