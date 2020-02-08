صور.. من هي كرستينا كوش صاحبة الرقم القياسي في "جينيس"

لستطاعت رائدة الفضاء الأميركية كريستينا كوش، أن تسجل رقما قياسيا جديدا للمرأة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث قادت أول مهمة نسائية خالصة للسير في الفضاء في العام 2019،وهو لأطول مدة تقضيها امرأة في الفضاء.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عنها، بحسب موقع "ناسا" الرسمي.

- قضت كرستينا 328 يوماً في محطة الفضاء الدولية (ISS).

- بذلك كسرت كرستينا رقم بيغي وايتسون القياسي وهو أقصر منها بـ12 يوما.

- خلال تلك الفترة لفت كوش 5.248 دورة حول الأرض.

- وسافرت 223 مليون كيلومتر، أي ما يعادل 291 رحلة ذهاباً وإياباً إلى القمر من الأرض.

- كانت كوش مسؤولة عن رائد الفضاء من وكالة الفضاء الإيطالية الأوروبية لوكا بارميتانو ورائد الفضاء الروسي أليكساندر سكفورتوف. وهبط الثلاثة في مركز كازاخستان.

- ولدت كرستينا في 29 يناير 1979 أي تبلغ من العمر 41 عاما.

- كانت ولادتها في ولاية ولدت في ميتشيجان الأمريكية.

- أما عن نشاتها فكانت في ولاية نورث كارولاينا.

Advertisements

- حلمت كرستينا أن تصبح رائدة فضاء وهو ما انقلب واقعا عندما كبرت.

- هي مهندسة أمريكية، ورائدة فضاء في وكالة ناسا.

- حصلت كوش على البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والفيزياء.

- وحصلت على الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ولاية كارولينا الشمالية.

- كما تخرجت عام 2001 من برنامج أكاديمية ناسا في مركز جودارد لرحلات الفضاء.

- واختارتها ناسا عام 2013 لتكون واحدة من رائدين الفضاء بها.

- وأكملت تدريب مرشح رائد فضاء في يوليو 2015.

- ساهمت في تطوير الأدوات العلمية المستخدمة في العديد من مهام ناسا التي تدرس الفيزياء الفلكية وعلم الكونيات.

- في أكتوبر الماضي أجرت كوش أول عملية سير نسائية صرفة في الفضاء على الإطلاق مع مواطنتها جيسيكا ماير.

- كسرت كوش برحلتها تلك رقمي حاملَي المرتبتين الخامسة والسادسة لأطول رحلات وهما الروسيين يوري رومانينكو وسيرغي كريكاليف.

- كرستينا متزوجة من روبرت كوش، وتعيش معه في ولاية تكساس الأمريكية.

- من هوايات كرستينا تسلق الصخور والتجديف والإبحار والجري واليوجا والتصوير الفوتوغرافي والسفر.