طريقة عمل سبانخ بكبدة الدجاج

تعتبر وجبة السبانخ بكبدة الدجاج، من الأطباق الغنية، لاحتوائها على عناصر كالحديد وغيرها، ولذلك تقدم "هُن"، طريقة تحضيرها للشيف شربيني. مقادير سبانخ بكبدة الدجاج سبانخ كبدة دجاج صنوبر محمر دبس رمان طماطم شيري بصل Advertisements ثوم زبدة مرقة ملح – فلفل طريقة تحضير سبانخ بكبدة الدجاج افمري البصل والثوم وضعيهما مع قطعة زبدة في طاسة مع مكعب مرقة خذي جزءا من الخليط وضعي الكبدة وقلبيها مع ملح وفلفل وقليل من دبس الرمان والطماطم الشيري ضعي في الباقي من خليط الثوم البصل السبانخ وقلبيها جيدا، ثم اضيفيها للكبدة قدمي الكبدة مع رشة من الصنوبر المحمر

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