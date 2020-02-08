طريقة عمل كوردن بلو اللحم

الكوردن بلو هي طريقة شهيرة لطهي الدجاج المقلي، ولكن يمكن إعداد كوردن بلو اللحم، لتقدمي لأسرتك وجبة جديدة ولذيذة، حيث يقدم مع المكرونة أو الأرز. المقادير لحم شرائح. رومي مدخن. جبن شيدر. بيض. ملح وفلفل أسود. بهارات. بابريكا. ليمون. دقيق. بقسماط. Advertisements لبن. زيت. طريقة التحضير تفرد شرائح اللحم، وتدق بالشاكوش الخشبي. يتبل اللحم بالملح والفلفل، والبهارات ويترك ليلة كاملة. توضع شرائح الرومي المدخن على اللحم، ثم الجبن الشيدر. يلف اللحم على شكل رول. يغمس اللحم في الدقيق. يرب البيض واللبن، ويغمس فيه البفتيك. يلف الكوردن بلو في البقسماط. يقلى الكوردن بلو في زيت ساخن.

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