الامارات | «مهرجان الصغار».. 17 يوماً من المرح في «القرية العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «مهرجان الصغار».. 17 يوماً من المرح في «القرية العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تنظيم الموسم الخامس من فعالية «مهرجان الصغار»، التي ستشهد العديد من أضخم وأهم الأنشطة والعروض الترفيهية والألعاب المخصصة للأطفال على مدى 17 يوماً، وتستمر حتى 22 الجاري. وتقدم القرية العالمية لضيوفها من الأطفال باقة من الفعاليات والنشاطات المليئة بالمرح والمفاجآت، ما يجعلها الوجهة المثالية لهم للاستمتاع بأفضل وأكبر البرامج والعروض الترفيهية على مستوى الدولة والمنطقة. وتعتبر القرية العالمية من أهم الوجهات الترفيهية العالمية، التي تقدّم أكثر من 40 ألف عرض ترفيهي وثقافي هذا الموسم تتناسب مع جميع الأعمار، لتوفير عالم من الذكريات تبقى في البال لجميع الضيوف.

وتسعى القرية العالمية إلى توفير تجربة ترفيهية متميزة بأفضل المعايير العالمية لملايين الصغار من ضيوفها طوال الموسم، وتحديداً خلال فترة مهرجان الصغار، فهي تقدّم مجموعة من العروض المسرحية الحصرية لشخصيات كرتونية ذات شهرة عالمية، مثل «آنجري بيردز» و«بن إند هولي»، الذي يحقق شهرة مذهلة على موقع «يوتيوب» وفي عروضه التلفزيونية، و«بي جي ماسكس» و«تشوتا بهيم»، إضافةً إلى شخصية القرية العالمية «جلوبو» المحببة لدى الأطفال. ويمكن للضيوف الصغار لقاء الشخصيات بعد حضور عروضهم المسرحية والتفاعل معهم والتقاط أجمل الصور التذكارية.

ويشهد مهرجان الصغار إضافة العديد من النشاطات التي يحبّها الأطفال، وتتضمن فرصة الاستمتاع بالألعاب اللوحية التي يعشقها الملايين حول العالم، مثل «4 على التوالي» و«السلم والثعبان»، إضافة إلى لعبة «حرب السفن» الجديدة التي ستتحدى قدراتهم على التركيز. ويتعزز المرح بوجود نشاطات الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات التي تحظى بشعبية كبيرة بين ضيوف القرية العالمية. وستجول في القرية العالمية طوال فترة «مهرجان الصغار» العروض الترفيهية المتجولة والمهرجون ولاعبو الخفة للترفيه عن العائلات والأطفال.

وتعليقاً على نشاطات المهرجان قال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية شون كورنيل: «تلتزم القرية العالمية بتقديم أفضل تجربة ترفيه عائلية لضيوفها بهدف نشر السعادة بينهم على اختلاف أعمارهم. وتشهد عروضنا المخصصة للأطفال إقبالاً كبيراً من مختلف الجنسيات، حيث نحرص في كل موسم على استضافة مجموعة من العروض المشهورة عالمياً للمرة الأولى على مستوى الدولة والمنطقة، بما يتماشى مع توجهاتنا لتعزيز ريادتنا العالمية في عالم الترفيه. من هنا قمنا بإطلاق الموسم الخامس من (مهرجان الصغار) حيث يتم تقديم العروض الترفيهية والثقافية المميزة للأطفال، مع الحرص على تفاعلهم في الألعاب والمسابقات والورش التعليمية الترفيهية، لإسعادهم وتنمية شخصياتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتطوير قدراتهم ومواهبهم».

كما سيشهد «مهرجان الصغار» لهذا الموسم تنظيم العديد من ورش العمل لتعلّم عروض بوليوود وعروض الهيب هوب التي تلقى إقبالاً كبيراً من الضيوف. وتوفر القرية العالمية للأطفال من جميع الأعمار أوقاتاً مليئة بالذكريات الممتعة والأنشطة والفعاليات ذات المستوى العالمي، حيث تستضيف المواهب من كل أنحاء العالم لخلق مجموعة متنوعة من التجارب التي لا تنسى للضيوف. وتعتبر القرية العالمية أيضاً وجهة تعليمية وترفيهية، نظراً لاستضافتها العديد من العروض التثقيفية بطابع ترفيهي كمتحف «ريبليز صدق أو لا تصدق»، ومنطقة كرنفال وعروض السيرك والعرض الشيق: تحدي الأقوياء، وغيرها من الالعاب والنشاطات الترفيهية المخصصة للأطفال.

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مواعيد للبهجة

تستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً من السبت إلى الأربعاء من الساعة 4 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وفي أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية من الساعة 4 مساءً حتى 1 صباحاً، فيما تم تخصيص يوم الإثنين حصراً لدخول العائلات والسيدات فقط. كما أن جميع فعاليات وأنشطة مهرجان الصغار متضمنة في سعر تذكرة دخول القرية العالمية مقابل 15 درهماً إماراتياً.

- تتميز القرية بريادتها كوجهة ترفيهية مثالية للعائلات.

- 40 ألف عرض ترفيهي لهذا الموسم.

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