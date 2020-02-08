تنتظر مولود "الدلو" خلال شهر شباط حظوظ كبيرة

مهنياً: سوف تنطلق السنة الجديدة فعليا مع بداية هذا الشهر فمع تواجد الشمس في برجك سوف تنسى الماضي وتفتح صفحة جديدة من حياتك بحيث يشهد الوضع العام تقدّمًا كبيرًا وارتياحًا تلمسه من خلال التعامل مع الآخرين الذي يبدون تجاهك تفهّمًا واستيعابًا وحتى دعمًا كبيرًا. يسطع نجمك في هذا الشهر المفرح الذي يعيد البهجة الى حياتك بعد ما عانيته من ويلات في الشهر الاول من السنة . تتراصف الكواكب لدعمك ومد يد العون لك، وينير كوكب عطارد طريقك ما يشكل مناخا فلكيا ملائما وتتسارع الاحداث بشكل مذهل وفي ما يخدم مصالحك ومواقعك. تنقلب المعطيات وتصفو سماؤك لتوفر لك مناخًا جميلاً ومشجّعًا وحافلاً بالانتصارات واللقاءات المثمرة. يحمل لك الفلك انفراجات متنوّعة تطال الوضع النفسي والمعنويات وكذلك الوضع الصحي فستتزدهر حياتك من جديد ويسطع نجمك في عالم النجومية فتحلّق عاليًا بين الناجحين فتحلّق عاليًا بين الناجحين والمتفوقين. تطالعك الكواكب بأخبار سارة واجواء مريحة فعلاً حيث يرتاح معها القلب والفكر فتختفي المتاعب والشكوك واليأس. كما قد تسافر لأسباب متنوعة من استجمام او رحلة عمل وفي الحالتين ستكون منشرح الصدر ومغتبطًا. اما على الصعيد الاجتماعي فستلبي دعوات ناجحة وواعدة بالمزيد من الشعبية والدعم. ولن تشهد فقط حياتك الاجتماعية الازدهار والتألق بل ايضًا حياتك العاطفية والمهنية. واؤكد لك انه لن يخيب أملك لذلك لا تضيع الوقت وركّز جهودك وافكارك واضعًا الاهداف نصب عينيك. تتحمس بالتالي للخروج من الروتين وتندفع للتعرف الى هوايات جديدة تخرجك الى الهواء الطلق وتثير لديك مشاعر التشويق والاثارة.

عاطفيًا: شهر جميل بانتظارك، تحلو فيه اللقاءات والنقاشات ومختلف النشاطات المشتركة.سوف يحرص كوكب الزهرة ان تقع في شباك الحب كما سيساعدك على اظهار اطلالة ساحرة وملفتة للانتباه سواء كنت مرتبط او غير مرتبط قد تقوم برحلة مع الحبيب او تلتقي بحبيب العمر خلال رحلة او ورشة عمل او مؤتمر. يسهل عليك التفاهم والانسجام مع الحبيب وتقدّم افكارًا وحلولاً تحظى بإعجاب هذا الأخير وتزيده اقتناعًا بأرائك. كثف تحركاتك وعبّر عن افكارك بإيجابية شارك في نشاطات اجتماعية ولا تتردد في التعرف على من حولك للعازب تشعر بالثقة المتبادلة ويؤدي الحبيب دوراً إيجابياً في إيجاد المخارج والحلول للتوصل الى الاستقرار والارتباط.