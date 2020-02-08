يعيش مولود "الجدي" خلال شهر شباط حالة من النشاط

مهنيًا:لا تزال تعيش حالة نشاط وحماسة كبيرة تعيد اليك التفاؤل بغدٍ او مستقبل افضل.تزداد الحظوظ مع انتقال المريخ الى برجك والذي ينضم الى زحل والمشتري ونبتون ليشكل طالعا مهما قد يوحي بتغيير كبير يحصل في حياتك سوف تطمئن هواجسك بل ستختفي كلها وستتحمس لحسم الامور وللتخلّص من تلك التي لم تنفع مصالحك في الفترة الاخيرة. ستطوي صفحة او مرحلة من حياتك ولن تتردّد باتخاذ قرار جريء. انه شهر التطوّر والتجديد وكل ما يتعلّق بالتعديل لتعزيز موقعك. تنظر الى الوقائع من منظار مختلف وقد يتفاجأ البعض برأي او موقف منك ليس من عاداتك او لا يمتّ بشيء الى شخصيتك. انت مستعدّ للتحرّك بأي اتجاه يعزّز وضعك حتى ولو كان ذلك يتطلّب مصالحة المنافس او الخصم. قد تسمع خبرًا سارًا او تحصل على فرصة عمل جديدة.

لكن بالرغم من كل هذه الايجابيات سوف تشعر بالتعب بسبب تراجع عطارد الامر الذي يعرضك لتأخير او لعوائق لذلك حاول ان تحمي ممتلكاتك ومكاسبك وان تبتعد عن التحديات

اذًا وكما ترى ايها الجدي ، هذه هي اجواء شهر شباط (فبراير) شهر جميل واعد بالجديد والافضل وبطي صفحة الماضي والانطلاق بصفحة جديدة. انفتح على كل جديد وعلى التغيير نحو الافضل والنافع، قم بالتحركات واللقاءات التي تضمن لك مصالحك وموقعك ولا تفوّت عليك فرص النجاح والكسب لأنها وفيرة هذا الشهر!

عاطفيًا :ان كوكب عطارد في برج الحوت حتى تاريخ 7 يسهل الاتصالات ويعني هذا المشهد الفلكي تحسن في اوضاعك الزوجية تأخذ خطوات جريئة لتصحيح بعض الاخطاء السابقة او لإزالة سوء تفاهم ما. انه شهر جميل لأنك تنظر الى الحياة من منظار واضح موضوعي ولن تخشى مواجهة الامر الواقع بشجاعة. اجل ستجد نفسك سائرًا في اتجاه جديد او ذي نكهة جديدة. لكن انتقال الزهرة الى الحمل المواجه لبرجك يحمل اليك القلق والتوتر فتغمر حياتك الشخصية شكوك وانفعالات كثيرة فيبدو الطقس العاطفي غائماً قد تعيش التباساً وغموضاً وبعض البلبلة، كما الارتباك وعدم الوضوح. ويشير إلى بعض الهزّات على صعيد علاقة حميمة. هي أجواء متناقضة تعيشها الآن بحيث لا حلّ وسط ربما لا تفهم حركة الكواكب الآن وتستغرب هذه التناقضات التي تعيشها والتي تسبّب لك بعض الهزّات، فأنت برجٌ ترابي يحبّ الاستقرار ويكره المفاجآت والأمور الطارئة.