يتسم مولود "العقرب" خلال شهر شباط بالتسرع في اتخاذ القرارات

مهنياً: ان التسرع في اتخاذ مواقف علنية وجريئة امر دقيق جدًا هذا الشهر لذلك من المستحسن عدم اتخاذ اي قرار تحت وطأة الضغوط او الغضب او الانفعال ومن الضروري عدم السير ضد التيار لأن الامر يجر عليك عواقب صعبة وعداوات انت بغنى عنها حاليًا، تعاكسك الشمس في برج الدلو ويطلب اليك الانتباه ولا تحول خلاف صغير الى نزاع كبير بحيث ان المسؤوليات سوف تكثر هذا الشهر وتكون متعبًا ليس بسبب عملك بل بسبب الهموم الشخصية التي تلاحقك ، من الضروري تنسيق الواجبات وتحديد الاولويات هنالك مسائل متراكمة منذ فترة وقد يسمح الجو الفلكي بظهورها هذه الفترة ، لذلك يتوجّب عليك معالجتها بهدوء دون اللقاء اللوم على احد او توجيه الاتهامات ، ان الوضع العائلي او الشخصي يتطلب منك اهتمامًا ونضوجًا في تحليل الامور وتفادي الازمات كما ان تجاهل الواجبات سيزيد الامور تعقيدًا.

حافظ على تركيزك المواقع الفلكية للكواكب تنذر بالتعب وتعاندك هذا الشهر سوف تحاول اثبات الذات من خلال محاولات عديدة لكن الظروف تعاندك وتقف في وجهك اكثر من مرة .هناك محاولات مشبوهة هذا الشهر لإثارة غضبك او النيل منك ، لذلك كن حذرًا او متحسبًا لهذه الامور ، ان شباط ليس بالشهر الممتاز لكنك تتمتّع بإرادة قوية قد تمنع الاخصام والمتطفلين بعيداً اذا احسنت التصرف , تتحسن الظروف ابتداء من 19 مع انتقال الشمس الى برج الحوت الصديق وتشعر ببعض الارتياح مع كرّر محاولة مهمة ولا تنام على حرير قبل تصحيح الاوضاع او استعادة موقعك ، كثّف تحركاتك.

عاطفيا : يحمل اليك كوكب الحب من برج الحوت المائي الصديق اخبارًا سارّة وارتياحًا. تستعيد بعض السلام في محيطك الضيّق وتهتمّ لشؤون منزلك ولمتطلّبات أحبّائك. قد تعيد النظر بعلاقتك العاطفيّة وذلك بهدف تعزيزها او أخذ قرار تجاهها. كذلك سوف ترافقك تاثيرات عاطفية دافئة من كوكب الحب الذي ينتقل الى الحمل الصديق فيحمل اليك السعادة والمناسبات الجميلة وتتاح لك فرص يجب ان تلتقطها في الوقت المناسب وتعيش ظروف رومانسية وانفراج ملموس مناسب لاعادة المياه الى مجراها الطبيعي فتكون هذه الفترة مناسبة للارتباط كالخطوبة والزواج .

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