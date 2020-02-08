يتسم مولود "الميزان" خلال شهر شباط بالنشاط والحيوية

مهنياً: تكون سريعًا وفعالاً ونشيطًا الى درجة كبيرة طيلة هذا الشهر باستطاعتك بحث مواضيع دقيقة وشائكة واقناع الاخرين بوجه نظرك فأنت تتمتع حاليًا بموضوعية كبيرة ولن تتأثر بسهولة بطباع الاخرين. بالرغم من دخول المريخ الى معاكسة برجك من الجدي الذي ينضم الى زحل والمشتري في مواجهة برجك الذي يسبب بمشاعر متناقضة الا انك سوف تكون سيد المواقف معظم الاوقات. بالاضافة الى اصرارك على النجاح والتقم بحيث يكون بانتظارك وعوامل فلكية ممتازة تفتح امامك ابواب الحوار والسفر والارتباطات الواعدة ، فالمناخ العام ملائم تماما لتطلعاتك ومنسجم مع طبيعتك الهادئة والرصينة ، ستدفعك الشمس من برج الدلو الصديق الى توسيع العلاقات العامةكما ستكثر الدعوات بمختلف الاتجاهات ، وربما تظهر اكثر من فرصة للسفر او القيام برحلة الى مكان بعيدا نوعا ما . الجو الفلكي يساعدك على تبديل الافكار والاراء وعلى الخروج من دائرتك الصغيرة اكثر والانفتاح على المحيط من حولك.

لكن بالرغم من الاجواء الهوائية المنعشة الى ان الطوالع الفلكية المسيطرة وتراجع عطارد يجعلك حائرا ما يعني ان في الاجواء في إحتجاج وإعتراض وإفتقار إلى الحوار البنّاء. من الأفضل أن تذهب في عطلة في هذه الأثناء وتبتعد عن المشاكل المهنيّة التي قد تتفاقم، بحيث تُوجّه إليك الإتّهامات أو تتعرّض أنت لغبن أو إفتراء أو ظلم.

عاطفيا: يرتاح قلبك وتطمئن خواطرك في الاسبوع الاول رغم كل ما خضته من تجارب مؤخرًا تهتم لإزالة كل الهواجس وتبتعد عن اثارة المواضيع الحساسة يناسبك ايجاد المزيد من القواسم المشتركة بينك وبين الحبيب وستكتشف على الارجح حقائق مفرحة تزيدك شوقًا وحبًا الا ان دخول الزهرة الى مواجهة برجك من الحمل ابتداء من تاريخ 7 يشوش عليك الاجواء العاطفية ويتسبب ببعض التاخيرالمتعلق بعقد او ارتباط عاطفي تعلق عليه الامال للعازب, يطلب منك الجو العام المتأزم التأني وعدم تأجيج المشاكل و تجنب النزاعات مع الحبيب.

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