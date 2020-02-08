والدة أول ضابطتين في الجيش والشرطة من الأقصر: "في البيت بنات وبس"

قال جمال عبدالفتاح أبو العلا، والد ملازم أول تمريض عسكري، أسماء جمال، أول فتاة من الأقصر تلتحق بالقوات المسلحة، وملازم أول طبيب شرطة، علا جمال، أول فتاة من الأقصر تلتحق بجهاز الشرطة، إنه فخور لالتحاق ابنتيه بمؤسستين عظيمتين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "أنا فخور بيهم، وفخور إني حببتهم في مصر وتاريخها وأبطالها، وحكتلهم عن الحروب وعشت أنتظر هذا اليوم السعيد بتخرجهم".

وتابع أنه حرص على نشأتهما الدينية وحفظهما للقرآن الكريم: "البنات الحنينة رزق، ربيت ولادي تربية صحيحة، وبعتبرهم رجالة، وفخور ببلدي وبحب بلدي جدا وحسيت بالنصر لما دخلوا الكليات العسكرية، وهما أول اتنين في العيلة، وفخور ومعتز بيهم، وهما العز والفرحة والبهجة وأهل البلد فرحوا بنجاحهم والمحافظة كلها فرحت".

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وأشارت فاطمة أحمد عبدالكريم، والدة الضابطتين علا وأسماء، إلى أنها ربت ابنتيها على التربية الدينية وحفظ القرآن الكريم، والدين والسلوك الصحيح ثم الصداقة.

وأضافت: "أي حاجة كانت تحصل معاهم برا البيت ييجوا يقولولي وميخافوش وأنصحهم، وهما الاتنين أحن من بعض وواخدين رضايا ورضا أبوهم، وبيساعدوني في البيت".

وتابعت ضاحكة: "في البيت مفيش حاجة اسمها ضابط، وهما في البيت بناتي وبقيت أم الضباط والناس بتقولي يا أم الضباط ورفعوا راسي في البلد".