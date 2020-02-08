في 8 أيام.. زوج كارمن سليمان يكشف حيلته لإجبارها على الاعتراف بحبها

كشف الملحن مصطفى جاد، حيلة ذكية قام بها لكي يجبر زوجته كارمن سليمان، على الاعتراف بحبها له، وذلك خلال استضافتهما مع الإعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم"، الذي يعرض عبر شاشة "cbc".

وقال جاد، إنهما كانا صديقين، وكانا يتحدثان بشكل يومي عن الحياة الفنية ومختلف أمور الحياة، ثم اختفى من حياتها: "مبقتش أرد على التليفونات ولا تشوفني".

وأوضحت كارمن: "قعد 4 أو 5 أيام مبيكلمنيش خالص، وأنا مش عاوزة أبين له حاجة، وبعدها اتصلت بيه، قالي موجود، ولما سألته مبتكلمنيش ليه قالي مش حابب أبقى تقيل، قلتله لأ عادي".

وأشار مصطفى جاد، إلى أنه كان منتظرًا مكالمتها الهاتفية، وعندما اتصلت به فرح كثيرًا، لكنه حاول أن يتصنع اللامبالاة حتى يتمم نجاح الخطة ويجبرها على البوح بحبها له، حيث اعترفت له بحبها بعد 3 أيام.