زوج كارمن سليمان: "معاها الباسوردات.. وفريد شوقي فتى أحلامها"

حلت الفنان كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، الذي تقدمه عبر شاشة "cbc".

وقال مصطفى جاد، إنه لا يهتم بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، على عكس كارمن، التي تحب استخدامها لذلك فهي تعرف كلمات المرور الخاصة بكل حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "ولو هعمل مصايب مش هعملها على التليفون".

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في سياق آخر، أشار جاد، إلى أن زوجته تحب الفنان الراحل فريد شوقي، حيث أشارت إلى أنه أهداها أغنية جاء فيها "ياللي فريد شوقي فارس أحلامك"، ليرد قائلًا: "فريد شوقي فارس أحلام كارمن سليمان وأنا لما أهدتها الأغنية كنت بتريق عليها".

بدورها، قالت كارمن سليمان إنها ترغب في إجراء عملية تجميل ولكن "مش دلوقتي خالص، لسه شوية كده"، ليرد عليها زوجها قائلًا: "أنا عاوزها كده".