أول ضابطة شرطة من الأقصر: التحول من الحياة المدنية للعسكرية صعبة للغاية

قالت ملازم أول طبيب شرطة، علا جمال عبدالفتاح أبو العلا، أول فتاة من الأقصر تلتحق بالشرطة، إن فترة دراستها بأكاديمية الشرطة كانت صعبة للغاية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "فترة التحول من الحياة المدنية للحياة العسكرية كانت صعبة للغاية، وكان لازم نتحمل الصعاب عشان نتحمل المسؤولية، وكان بيتقالنا في الكلية انتوا في كلية عسكرية وهتعيشوا فيها أصعب ظروف الحياة، عشان كدا تعلمت فيها تحمل المسؤولية".

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وتابعت أنها كانت تشك في تحقيق حلمها في البداية إلى أن تحقق الحلم وأصبح حقيقة: "البداية حتى لو كانت صغيرة بتوصل لحلم كبير، وبعد مادخلت الكلية وتفكيري اختلف، اكتشفت إن الحلم قريب لكن يحتاج تعب ومجهود وإصرار".

ووجهت نصيحتها للفتيات قائلة: "الحلم بيكون كبير وعشان توصل له لازم تبدأ وتجتهد، ولازم تكون البداية صحيحة، وأهم شيء يكون عندك أمل من البداية لأن الأمور لن تكن سهلة لأن الوصول للحلم يتطلب مجهودا كبيرا".