كشف الملحن مصطفى جاد، عن قصة زواجه بالفنانة كارمن سليمان، قائلًا إنه حاول الارتباط بها، لمدة 8 شهور، حيث التقى بها لأول مرة في مكتب صديق له يعمل موزعًا موسيقيا.
وأضاف جاد، خلال استضافته وزوجته، في برنامج "معكم"، عبر شاشة "cbc"، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي: "يومها مكنتش كائن قمر، كانت مكهربة الدنيا وكان عندها 18 سنة".
وتابع: "قلتلها هاي قالتلي باي في ساعتين، مع إني كنت بعطف وألطف"، لترد كارمن قائلةً إن هذه المقابلة كانت في الشتاء، حيث لا تشعر بأفضل حالاتها في هذا الفصل: "كنت لابسة الهدوم كلها".
بدورها دافعت الإعلامية منى الشاذلي، عن كارمن سليمان، وقالت: "اللي زيها كانت داخلة المجال الفني وهي عندها تخوفات كتير، إنها مش هتعمل علاقات ولا تروح سهرات، وحاطة مليون درع عشان محدش من أمثالك يغويها".
وقالت كارمن: "الدنيا كانت في منتهى اللطافة، ساعتها كنت لابسة الدولاب كله، وسلمت عليه"، ليرد عليها زوجها قائلًا: "من أول ثانية قلت دي مراتي"، وقالت كارمن: "وقعني".
كانت هذه تفاصيل خبر زوج كارمن سليمان: "من أول ثانية قلت دي مراتي".. والمطربة ترد: "وقعني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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