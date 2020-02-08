زوج كارمن سليمان يغازلها على الهواء: "مسميها صوت قلبي"

قال الملحن مصطفى جاد، إنه كان يسمع المطربين الراحلين فريد الأطرش وأم كلثوم، وعدد من المطربين والمغنيين الآخرين، منذ صغره، بالرغم من أنه كان لا يفضلهم، وذلك بسبب أن أفراد أسرته كانوا يفضلونهم وكان هو الأصغر.

وأضاف مصطفى، خلال استضافته مع زوجته الفنانة كارمن سليمان، في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "cbc": "مفيش حاجة كنت بسمعها متناسبة مع سني لكن ده اللي شكلني".

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وحول لقائه بزوجته كارمن سليمان، قال جاد إن شاعرا غنائيا صديقه أخبره بفوزها ببرنامج أراب أيدول في عام 2013: "مكنتش بسمع برامج المواهب، ولكن لما سمعتها قلت إنها عبقرية، ومسميها صوت قلبي".

وتابع أنه كان له صديق يدعى أحمد حمدي، كتب أغنية وقرأها عليه: "لفت الأيام وكنا بنتفرج على دوري أبطال أوروبا، وكنت بدندن ولما سألني عن اللي بقوله وقلتله مش عارف دي أغنية مين قالي دي أغنيتي اللي سمعتهالك من كام يوم".

وأردف: "كنت بغني ومش عارف أنا بقول إيه، بس هو خلانا نسيب الماتش وسمعته بوضوح ومن هنا بدأ مشواري كملحن".