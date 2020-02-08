أول ضابطة شرطة من الأقصر: أنا أزهرية وحققت حلم بدأ في الإعدادية

قالت ملازم أول طبيب شرطة، علا جمال عبدالفتاح أبو العلا، أول فتاة من الأقصر تلتحق بالشرطة، إن الالتحاق بجهاز الشرطة كان حلمها منذ الصغر منذ المرحلة الإعدادية.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "كنت في المرحلة الإعدادية يوم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وكانت المرة الأولى التي أرى فيها ضابطات شرطة، ورأيت فيهن قوة الشخصية وتحمل المسؤولية والثقة بالنفس".

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وتابعت أنها دخلت المرحلة الثانوية بعد ذلك وتخرجت منها بتفوق بمجموع 98%، من أحد المعاهد الأزهرية، ثم التحقت بكلية الطب ولم تنس حلمها، وقدمت أوراق التحاقها بكلية الشرطة بعد ذلك: "أبلغت أبي ورحب بالفكرة، وكان في قمة السعادة وكان يجهز أوراق الأكاديمية بنفسه، وكان معايا خطوة بخطوة".

واستطردت أن والدها ليس له أي علاقة عمل سابقة بجهاز الشرطة، ولكنه كان مديرا عاما بالقوى العاملة، قبل خروجه على المعاش، مشيرة إلى أن والدها ووالدتها يتعاملان معها ومع شقيقتها ملازم أول تمريض قوات مسلحة، أسماء جمال باحتواء: "كل واحد له أسلوب معين، الوالد يستخدم أسلوب الصداقة والحب والحنان، أما الوالدة فالالتزام والشدة والاهتمام، ومعرفة كل شيء عنا سواء مواعيد دروسنا ومذاكرتنا منذ أيام المدرسة، وكل واحد له نظامه، والبيت فيه احتواء واستقرار وبيدعمونا ويحتوونا وعلمونا حب النجاح والحلم".