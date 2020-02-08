أول ضابطة جيش من الأقصر: حققت حلم والدي والتحقت بالقوات المسلحة

قالت ملازم أول تمريض قوات مسلحة، أسماء جمال عبدالفتاح أبو العلا، أول فتاة من الأقصر تلتحق بالقوات المسلحة، إنها عندما أخبرت والدها برغبتها في الانضمام إلى القوات المسلحة كان في غاية السعادة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على شاشة "dmc": "كان بيشجعني دايما وكان نفسه حد من أولاده يلتحق بالمؤسسة العسكرية، وكان يسافر معي ومع أختي ملازم أول طبيب شرطة، علا جمال عبدالفتاح أبو العلا، أول فتاة من الأقصر تلتحق بالشرطة، عشان مكنش قابل فكرة سفرنا لوحدنا لكونه صعيديا، وكان بيسافر معانا كل اختبار وكان يكتب الملفات بخط يده، ويجمع المعلومات ويسأل في كل التفاصيل".

وتابعت أنه قبل امتحان "السمات" كان يمدها بمعلومات عن مصر ويحدد الموضوعات التي يجب أن تذاكرها: "كان بيشجعنا عشان يشوف نجاحه في بناته، وعايزه أبوس إيده وإيد والدتي، عشان وقف وكمل معانا".

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وأضافت أنها تعلمت من القوات المسلحة الالتزام والانضباط والعزيمة والإرادة وتحمل مسؤولية نفسك ثم تحمل مسؤولية المحيطين بك: "لو حد في العمل كلفك بمهمة، بتأديها على أكمل وجه وبإصرار ومعافرة دون يأس".

وأكدت أن البداية لم تكن سهلة فأن تكون مثالا وقدومة للمحيطين لم يكن سهلا، موجهة نصيحتها إلى الفتيات: "لا يجب التنازل عن الحلم، ومش معنى إني فشلت مرة إن خلاص الأمر انتهى، لازم تكملي وحاولي، لأن فيه مجالات كتير تقدري تدخليها".

وعن تعلم إطلاق النار، أوضحت أنها تعلمت إطلاق النار لأنه شيء أساسي في أي مواجهة، مشيرة إلى أنها عاشت الحياة العسكرية بشكل كامل، مشيرة إلى أن لحظة ارتداء الزي العسكري يكون الأمر مختلفا، فالزي العسكري يفرض عليك عدم التصرف بعشوائية وتفرض عليك قواعد لأنك تمثل مؤسسة كاملة، أما بارتداء الزي المدني فأنت تمثل نفسك فقط.