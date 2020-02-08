نجمة ذا فويس: "خلعت الحجاب عشان أوصل.. وأتمنى ربنا يهديني"

كشفت الفنانة بتول بني، نجمة برنامج المسابقات ذا فويس الموسم الرابع، سبب خلع الحجاب بعد نهاية مشاركتها في البرنامج.

وقالت "بتول" خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "MBC مصر": "خلع الحجاب قرار شخصي، ومينفعش فن مع حجاب، وصعب أوصل للشيء اللي قررت أوصله مع الحجاب".

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وأضافت أن شخصيتها ستظل كيفما كانت قبل أن تخلع الحجاب: "أنا لست داعية إسلامية، بل مطربة، وأتمنى من الله أن يهديني، وأحترم الحجاب كثيرًا".

وتابعت: "لم أتأثر بالجدل المثار حول خلعي للحجاب، أنا أريد أن يصل صوتي للعالم، وأسرتي لم تتدخل في الأمر، لأنني راشدة والأمر يرجع إليّ فقط".