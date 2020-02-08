الامارات | 75 % انخفاضاً في مبيعات «بيربري» بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن 75 % انخفاضاً في مبيعات «بيربري» بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألغت مجموعة بيربري البريطانية الشهيرة للأزياء توقعاتها السابقة لنتائج أعمالها خلال العام المالي الجاري، وأفادت بأن تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد أدى إلى خفض المبيعات بنسبة 75% أو أكثر في متاجرها بالصين. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شركة الأزياء الشهيرة قولها أمس، إنه أغلق 24 من 64 فرعاً للشركة في بر الصين الرئيس. وأضافت أن المتاجر الصينية التي تبيع منتجات «بيربري» شهدت تراجعاً ملحوظاً في معدلات توافد العملاء، كما خفض العديد من المتاجر ساعات العمل. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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