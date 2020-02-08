الامارات | نصائح لغسل الملابس المخملية

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لغسل الملابس المخملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر منتدى الغسل الألماني من غسل الملابس المصنوعة من المخمل في الغسالة الأوتوماتيكية، وإلا ستفقد الملابس رونقها وتتعرض للتلف. وبدلاً من ذلك، ينبغي غسل الملابس المخملية باليد، بوساطة مسحوق غسيل مخصص للخامات الحساسة، وذلك للحفاظ على النسيج، مع مراعاة عدم دعك الملابس بشدة. كما لا ينبغي عصر الملابس المخملية بغرض تجفيفها، وإنما لفها في منشفة، ثم تعليقها على «منشر غسيل» لتجف في ظل هواء دافئ ورطب. وللحفاظ على المظهر الفخم ينبغي دائماً تعليق الملابس المخملية على علاقة ملابس. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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