شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح النعيمي والظاهري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام محمد سلطان عمران النعيمي حفلاً بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة خليفة مطر سعيد الظاهري، وذلك بمجلس الصاروج في العين. وحضر الحفل شيوخ ووجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة، والأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية لفرقة الإمارات الشعبية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح النعيمي والظاهري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.