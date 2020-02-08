الامارات | 5 أفكار بسيطة لتجديد ديكورات المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أفكار بسيطة لتجديد ديكورات المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد سنوات عدة، أو أشهر عدة أحياناً من العيش في الشقة نفسها، يميل الكثيرون إلى تجديد ديكور منازلهم وبث الحياة في تفاصيلها وأركانها المختلفة، لذا، بدلاً من اقتناء أغراض جديدة قد تثقل كاهلهم وتعيق ميزانياتهم، أو التفكير في البحث عن أماكن جديدة والانتقال إلى منزل أحدث، يوصي خبراء مساحات المعيشة، ومتخصصو الديكور المنزلي، بالعمل على تزيين مساحات البيت القديم بطرق مبتكرة وذكية، ولا تتطلب جهداً ولا حتى ميزانيات كبيرة.

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