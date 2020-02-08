الامارات | قطط تحصل على فرصة ثانية للحياة بـ 4 أطراف اصطناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن قطط تحصل على فرصة ثانية للحياة بـ 4 أطراف اصطناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وُجد القط ريجيك ذو اللون المشمشي المرقط في شوارع مدينة تومسك في سيبيريا وسط البرد القارس، وكانت مخالبه الأربعة متجمدة تماماً. وكان من الممكن أن يصبح أحدث ضحايا الشتاء شديد البرودة في سيبيريا لولا أن وجده متطوعون في حماية الحيوانات، ونقلوه إلى الطبيب البيطري الروسي سيرجي جورشكوف في نوفوسيبيرسك على بعد نحو 200 كيلومتر. وعاش ريجيك حياة طبيعية لمدة عامين في عيادة جورشكوف متنقلاً في أنحائها على أربعة أطراف اصطناعية. وتم تركيب هذه الأطراف له باستخدام تقنية شبيهة بالمستخدمة في زرع الأسنان للبشر. وقال جورشكوف، إن ريجيك من أوائل القطط في العالم التي زرعت مخالب اصطناعية في عظامها باستخدام هذه التقنية. وديمكا قطة أخرى ركب لها جورشكوف أطرافاً اصطناعية. وهي ذات شعر رمادي ناعم وتعيش مع صاحبها في نوفوكوزنيسك.

وقال جورشكوف «إنها تجري وتقفز وتلعب، يرسل صاحبها تسجيلات مصورة تظهر كيف تتحرك. إنها نتيجة عظيمة وأنا مسرور جداً، لم نكن نتوقع ذلك».