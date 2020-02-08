الامارات | بشرى: أنا بخير

شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى: أنا بخير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرجت الفنانة المصرية بشرى عن صمتها، وعلقت على أزمتها الصحية من خلال صورة شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الخاص على «انستغرام»، مع تنامي شائعات تداولتها منصات مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً عن إصابة الفنانة بفيروس كورونا. ونشرت بشرى صورة من داخل المستشفى وعلقت: «شكراً لكل الأصدقاء والجمهور اللي غمرني باهتمامه والسؤال على صحتي أرجو عدم نشر إشاعات ليس منها أي فائدة سوى إحداث بلبلة لا داعي لها.. أنا حالياً في المنزل أستكمل العلاج.. كفى شائعات». Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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